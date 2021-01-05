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05.01.2021 - 15:22 | | DHA

Magandalıkta son nokta! Bu görüntü pişman ettirdi

Bartın'da İngiliz anahtarını direksiyona bağlayarak otomobili kullanan S.Ç. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Magandalıkta son nokta! Bu görüntü pişman ettirdi

Bartın’da, geçen hafta köy yolunda ilerleyen sürücü, İngiliz anahtarını direksiyonun bağlantı yerine geçirerek otomobili kullandı. Sürücü o anları sosyal medyada paylaştı. Jandarma ekipleri sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu S.Ç.’nin Kozcağız Beldesinde yaşadığı, ancak şu an İstanbul’da bulunduğunu belirledi.

S.Ç. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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