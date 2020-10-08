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08.10.2020 - 14:14 | | İHA

Magandanlar bu kez levhayı hedef aldı

Eskişehir-Sarıcakaya yol üzerinde bulunan trafik levhaları bazı magandalar tarafından hala atış poligonu olarak kullanılıyor.

Magandanlar bu kez levhayı hedef aldı

Eskişehir-Sarıcakaya yolu üzerinde trafik akışının güvenliği için dikilmiş bir çok trafik levhası bulunuyor. Her gün yüzlerce aracın gidip geldiği bu yolda bulunan bazı trafik levhaları, delik deşik olmuş durumda. Bir süre önce bu sebeple tahrip edildiği için değiştirilen levhalar, tekrar aynı duruma gelmeye başladı. Trafik levhaları bazı magandalar tarafından kurşun atılarak adeta hedef tahtası olarak kullanılırken, yetkililer tarafından bu duruma çözüm bulunması isteniyor.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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