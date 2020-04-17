17.04.2020 - 07:00 |
Mağdur esnafa yardıma koştular
Samsun’da virüsten işleri bozulan esnafa Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) yetişti.
LAYSİAD 150 gıda kolisini Ladik ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Kolililer ilk etapta önlemler kapsamında işyerleri kapalı olan esnafa dağıtıldı.
Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.