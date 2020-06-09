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09.06.2020 - 16:46 | | DHA

Mahalleli telefona sarıldı! Su giderinden çıktı...

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki bir apartmanın su giderine giren ve korkuya neden olan 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibince yakalandı.

Mahalleli telefona sarıldı! Su giderinden çıktı...

Bilecik Bozüyük Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın su giderine giren yılanı görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erleri, gider içindeki yerini tespit ettikleri yılanı, zarar görmemesine dikkat ederek, çıkardı. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, ormanlık alana bırakıldı.

Vatandaşlara ev ve bahçelerinde gördükleri yılanları öldürmemelerini söyleyen itfaiye görevlileri, “Pek çoğumuzun korktuğu yılanlar da ekosistemimizin bir parçası. Onları ev ya da bahçenizde gördüğünüzde lütfen bize haber verin. Biz onları, zarar vermeden bulundukları yerden alıp doğal ortamlarına bırakalım” dedi.

    Bursa'da motosiklet üzerindeki yılanı gören vatandaşlar şaşkına döndüSon dakika- Havaların ısınmasıyla yılanlar şehir ve yerleşim yerlerinde çokça görülmeye başlandı. Bursa’da bir vatandaş motosikletin gidonunda görülen yılanı yakalayıp, omuzlarına alarak poz verdi.
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