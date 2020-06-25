Mahalleli yardım etti! 3 kişi suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir ekmek fırınındaki para kasasını 4 kişinin sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri, duruma müdahale etti.

Bunun üzerine sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçmaya çalışan zanlılar, Antalya kavşağında polis tarafından durduruldu. Durdurulan otomobilde yer alan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı. Diğer zanlı ise ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirdi.

Gözaltına alınan zanlılar İ.S, M.A. ve Ö.Y, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.