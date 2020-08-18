MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mahalleliyi korkutan yangın! Kontrol altına alındı
ABONE OL
18.08.2020 - 22:23 |

Mahalleliyi korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, mahalleliyi korkuttu. Kısa sürede kontrol altına alınan ot yangınında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahalleliyi korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Yangın, ilçeye bağlı 4 Eylül Mahallesi 300 Sokak'ta, Kurtderesi mevkiinde çıktı. Kuru otlardan alevler yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Mahalleliyi korkutan yangın Kontrol altına alındı

Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan ot yangını, mahalleliyi korkuttu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalleliyi korkutan yangın Kontrol altına alındı

Türkiye ile Venezuela arasında 4 anlaşma imzalandıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Venezuela arasındaki 4 anlaşmaya imza attı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuç sorgulama sayfası Milli Piyango Online'da

18 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı - Süper Loto sonuç sorgulama sayfası Milli Piyango Online'da

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

Erken emeklilik, ücretsiz izin ve 7 bin 325 lira ödeme...

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

Boş arazide yakılan anız TEM yolunu kapladı

Boş arazide yakılan anız TEM yolunu kapladı

Sıradaki Haber