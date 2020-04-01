MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mahalleye canlı müzik yapıyorlar
ABONE OL
01.04.2020 - 07:00 | | Ozan Güzelce/Milliyet

Mahalleye canlı müzik yapıyorlar

Hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de de milyonlarca insan evlerine kapandı.

Mahalleye canlı müzik yapıyorlar
Ozan Güzelce/Milliyet

Sokaktaki salgın tehlikesi nedeniyle evden çıkmayıp balkonda müzik çalışmalarına devam eden Hakan Kaya, “koronavirüs salgını nedeniyle ‘’Evde Kal’’ çağrılarına uyarak konserlerimize online platformalarda, Kadıköy’de mahallemizdeki evimizin balkonunda devam ediyoruz” dedi.

Evlerde çeşitli etkinliklerle vakit geçiren insanlar salgından korunmak için dışarı çıkmıyor. Virüs salgını nedeniyle müzik çalışmalarını Kadıköy’deki evinin balkonunda yapan Hakan Kaya, “Ben ve arkadaşlarım şehir hatları vapurlarında evlerinden işlerine giden, dönen insanlar için müzik yapıyorduk. Şimdi ise balkonda çalıyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs salgınından dolayı dışarıya çıkmayıp evlerinde kalan komşuların müzikten memnun olduklarını belirten Hakan Kaya şunları söyledi: “Komşularımız da bu durumdan oldukça memnun. Biz balkonda konser verirken yanımızdaki binalarının camlarına, balkonlarına çıkarak bize alkışlarla destek oluyorlar. Hatta istek olarak şarkı bile isteyen oluyor. El birliği ile bugünleri atlatacağımıza inanıyorum.”

 

Polis, halkı 'corona virüs'e karşı oyun havasıyla uyardıZongudak'ta, corona virüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis ekibi, vatandaşlara moral vermek için oyun havası çalıp oynadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı’ndan taburcu algoritması

Sağlık Bakanlığı’ndan taburcu algoritması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

İnfaz paketi TBMM’ye sunuldu: 90 bin mahkûm tahliye olacak

İnfaz paketi TBMM’ye sunuldu: 90 bin mahkûm tahliye olacak

Sıradaki Haber