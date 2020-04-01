Mahalleye canlı müzik yapıyorlar

Sokaktaki salgın tehlikesi nedeniyle evden çıkmayıp balkonda müzik çalışmalarına devam eden Hakan Kaya, “koronavirüs salgını nedeniyle ‘’Evde Kal’’ çağrılarına uyarak konserlerimize online platformalarda, Kadıköy’de mahallemizdeki evimizin balkonunda devam ediyoruz” dedi.

Evlerde çeşitli etkinliklerle vakit geçiren insanlar salgından korunmak için dışarı çıkmıyor. Virüs salgını nedeniyle müzik çalışmalarını Kadıköy’deki evinin balkonunda yapan Hakan Kaya, “Ben ve arkadaşlarım şehir hatları vapurlarında evlerinden işlerine giden, dönen insanlar için müzik yapıyorduk. Şimdi ise balkonda çalıyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs salgınından dolayı dışarıya çıkmayıp evlerinde kalan komşuların müzikten memnun olduklarını belirten Hakan Kaya şunları söyledi: “Komşularımız da bu durumdan oldukça memnun. Biz balkonda konser verirken yanımızdaki binalarının camlarına, balkonlarına çıkarak bize alkışlarla destek oluyorlar. Hatta istek olarak şarkı bile isteyen oluyor. El birliği ile bugünleri atlatacağımıza inanıyorum.”