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Ä°stanbul 11. Ä°dare Mahkemesi, Ä°BBâ€™nin HaydarpaÅŸa ve SirkeciÂ garlarÄ±nÄ±n ihalesinin iptali iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ±, 2â€™ye 1 alÄ±nan kararlaÂ uygun bulmadÄ±.

Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, karara itiraz eden hakimÂihaleÂ ilanÄ± ile ihale ÅŸartnamesi arasÄ±nda Ã§eliÅŸki bulunduÄŸunu, Ã§eliÅŸkiliÂ kurallarÄ±n rekabeti engellediÄŸini, iÅŸ deneyim belgesinin ortaklÄ±ktakiÂ her ÅŸirket tarafÄ±ndan verilmesinin gerekli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸerh dÃ¼ÅŸtÃ¼Â Â ihalenin iptali gerektiÄŸini savundu.

Ä°BB, mahkemenin bu red kararÄ±nÄ± yasal sÃ¼re iÃ§inde DanÄ±ÅŸtayâ€™aÂ taÅŸÄ±yacak.