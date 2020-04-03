MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Mahkeme Ä°BBâ€™nin açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± uygun bulmadÄ±
ABONE OL
03.04.2020 - 09:36 | | Foreks

Mahkeme Ä°BBâ€™nin açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± uygun bulmadÄ±

Ä°stanbul 11. Ä°dare Mahkemesi, Ä°BBâ€™nin HaydarpaÅŸa ve Sirkeci garlarÄ±nÄ±n ihalesinin iptali iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± uygun bulmadÄ±, Ä°BB DanÄ±ÅŸtay'a gidecek

Mahkeme Ä°BBâ€™nin açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± uygun bulmadÄ±

Â 

Ä°stanbul 11. Ä°dare Mahkemesi, Ä°BBâ€™nin HaydarpaÅŸa ve SirkeciÂ  garlarÄ±nÄ±n ihalesinin iptali iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ±, 2â€™ye 1 alÄ±nan kararlaÂ  uygun bulmadÄ±.

Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, karara itiraz eden hakimÂihaleÂ  ilanÄ± ile ihale ÅŸartnamesi arasÄ±nda Ã§eliÅŸki bulunduÄŸunu, Ã§eliÅŸkiliÂ  kurallarÄ±n rekabeti engellediÄŸini, iÅŸ deneyim belgesinin ortaklÄ±ktakiÂ  her ÅŸirket tarafÄ±ndan verilmesinin gerekli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸerh dÃ¼ÅŸtÃ¼Â  Â ihalenin iptali gerektiÄŸini savundu.

Ä°BB, mahkemenin bu red kararÄ±nÄ± yasal sÃ¼re iÃ§inde DanÄ±ÅŸtayâ€™aÂ  taÅŸÄ±yacak.

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Altunâ€™dan â€˜ Biz Bize Yeteriz Türkiyemâ€™ video paylaÅŸÄ±mÄ±Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, â€˜Biz Bize Yeteriz Türkiyemâ€™ dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ±nÄ± anlatan bir video paylaÅŸtÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu

Silifke'de domates yÃ¼klÃ¼ TIR denize uÃ§tu

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruÄŸuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'VirÃ¼s denetimi' kuyruÄŸuna girmemek iÃ§in ters yÃ¶nde ilerlediler

BaÅŸkan Gürün'den yazlÄ±kçÄ±lara 'gelmeyin' çaÄŸrÄ±sÄ±

BaÅŸkan GÃ¼rÃ¼n'den yazlÄ±kÃ§Ä±lara 'gelmeyin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SÄ±radaki Haber