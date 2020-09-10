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10.09.2020 - 14:15 | | DHA

Mahkeme kararını verdi! Minik Efsa, artık 'Gövem' soyadını kullanacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yaklaşık 4,5 yıl önce eski eşi Tolga Yavaşer tarafından bıçaklanarak öldürülen Esra Gövem'in 6 yaşındaki kızı Efsa Derin Yavaşer'in soyadı değişikliğine ilişkin anneannesi Ferda Gövem'in açtığı davada karar çıktı. Minik Efsa Derin, artık annesinin kızlık soyadı olan Gövem'i kullanacak.

Mahkeme kararını verdi! Minik Efsa, artık 'Gövem' soyadını kullanacak

Edremit ilçesinde Tolga Yavaşer, 29 Mayıs 2016 tarihinde boşandığı eşi Esra Gövem'i, o dönem 20 aylık olan kızları Efsa Derin'in gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Yavaşer, müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Efsa Derin Yavaşer'in velayetini alan anneanne Ferda Gövem, torununun babasıyla kişisel ilişkisini kesmek ve nüfus kaydından soyadını sildirmek için Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Bugün görülen duruşmadan karar çıktı ve Efsa Derin'in soyadı değişikliğine ilişkin talep kabul edildi. Ancak, minik Efsa Derin'in, cezaevindeki babasıyla kişisel ilişkisinin devamı yönünde karar çıktı. Karar doğrultusunda minik Efsa Derin, artık annesi Esra'nın kızlık soyadı olan Gövem'i kullanacak.

Duruşma sonrası açıklama yapan Ferda Gövem, "Bugün iki ayrı davamız vardı. Biri çocuğumuzun cezaevine gitmemesi, kişisel ilişkinin kesilmesi, diğeri de soyadı değişikliğiyle ilgili. Kişisel ilişkinin kesilmesi davamız reddedildi. Olabilir, kabul ettik. Soyisim davamızda çok şükür, bize ağır gelen o Yavaşer ismi silindi, Gövem olarak kabul edildi. Bu bizim için çok iyi oldu. Gerçekten çok sevindim. O isim bana çok ağır geliyordu. Normalde hukuki işlemlerde de çok zorlanıyorduk. Ayrıca bir örnek teşkil etmesi açısında bu dava benim için gurur duyucu bir durum. En azından kızımın soy ismi olduk artık. Örnek olsun, emsal olsun. Çok sevindirici bizim için" dedi.

 

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