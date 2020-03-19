Mahkeme kuran çeteye operasyon

Teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin, uzun süreden beri İstanbul Anadolu yakasında gizli kumarhaneler kurdukları, yağmadan silahlı baskına kadar birçok suça karıştığı tespit edildi. Aynı zamanda sözde mahkemeler kuran çetenin kendi çıkarlarına göre ‘adalet’ dağıttıkları tespit edildi. Kendilerine karşı gelen bir avukatı 18. kattan aşağıya sarkıtarak ölümle tehdit eden çeteye geçen hafta 5 ilde operasyon düzenlendi. 54 şüpheliden 30’u yakalanıp gözaltına alınırken, çete mensuplarının adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek ile 2 bin 200 adet mermi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 26 çete üyesinden 12’si tutuklanırken 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir çete üyesi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Firari 24 kişi ise hala aranıyor.