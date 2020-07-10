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10.07.2020 - 12:17 | | İHA

Mahkemede 'silahla şaka yaptım' dedi! Tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışarak silah çeken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf ederek şaka yaptığını söyleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemede 'silahla şaka yaptım' dedi! Tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Tosmur Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Koray A.'nın (31), yaşadığı evden aşırı gürültü gelmesi üzerine site güvenlikleri uyarıda bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileriyle tartışan Koray A. daha sonra tabanca çekti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Koray A.’yi gözaltına alınarak karakola götürdü.

“ŞAKA MAKSADIYLA SİLAHI ÇEKTİM”

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koray A. savunmasında, şaka maksadıyla silahı çektiğini söyledi. Şüpheli savcılık sorgusunun ardından, ‘Silahla tehdit’ suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 

 

 

 

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