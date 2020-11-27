Mahkemeden velayette korona gerekçesi

Ünye Kent Gazetesi’nin haberine göre Altınordu ilçesinde yaşayan ve Altınordu 112 Acil’de ambulansta hemşire olarak görev yapan Cemile D. ve Mehmet Atakan D. boşanmak üzere Ordu 2. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme çiftin 5.5 yaşındaki çocuklarının velayetini önce anneye verdi.



Ancak baba Mehmet Atakan D., annenin sağlık çalışanı olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 hastalığının yüksek bulaşıcılığının göz önünde bulundurulup çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Mahkeme, babanın gerekçelerini yerinde bularak velayetin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı yönünde karar verdi. Mahkeme annenin çocuğu dini bayramlarda 1 gün ve iki haftada bir haftasonları görmesine de hükmetti. Mahkemenin çocuğun velayetini babaya vermesi üzerine salgın sürecinde Kovid-19’la ilgili birimde çalışmayan anne, sırf çalıştığı iş nedeniyle verilen bu kararı Sağlık Bakanlığı’na bildirerek yardım istedi.



‘Mesleğinden ötürü elinden alınamaz’



Emsal teşkil edecek karar sağlık çalışanları arasında endişeye yol açarken, Sağlık-Sen, karara tepki gösterdi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, mahkemenin söz konusu kararıyla trajik bir durumun ortaya çıktığını belirterek, “Mesleğinden ötürü bir sağlık çalışanının çocuğunun elinden alınması kabul edilebilir değil. Mahkemece hiçbir somut veriye dayanılmadan tesis edilen bu karara itiraz ettik” ifadelerini kullandı.