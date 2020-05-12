Makaslar 50 gün sonra çalıştı

İstanbul Avcılar’da berber Ahmet Canarslan, gerekli önlemleri aldıklarını, altı koltuktan üçünü kullanacaklarını belirterek “Müşterilerin arasına PVC’den yapılan saydam perde sistemi oluşturduk” dedi.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde berber Ceyhun İçöz (38), ilk iş gününde aldığı önlemlerle sağlık çalışanlarını aratmadı. Ceyhun İçöz koruyucu gözlük ve maske takıp, tulum giyerek tıraş yaptı.



Antalya’da da berberlerde, randevu sistemiyle çalışıldığı için yoğunluk oluşmadığı görüldü. İş yeri sahipleri sosyal mesafeyi korumak amacıyla dükkanlarında fazla müşteri bulunmasına müsaade etmedi. İş yeri çalışanları koltuğa oturan her müşteri öncesinde ellerini dezenfekte etti, müşteriye özel steril eldiven kullandı.



Konya’da berber Ali Yıldız, “51 gündür kapalıydık. Mesleğimi yapmayı özlemişiz. Hazırlıklarımızı yapıp iş yerimizi steril hale getirdik. Müşterilerimizden talep çok” dedi.