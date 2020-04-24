Malatya İl Posta Kodu Nedir? Malatya İlçelerinin Posta Kodları
Posta kodu, toplamda 5 haneden oluşan ve ait olduğu ilin plaka koduyla başlayan bir numaralandırma sistemidir. Bu kodlar sayesinde gönderilen kargo ve postalarımızın herhangi bir karışıklığa uğrama ihtimalini de engellemekteyiz. Malatya ilinin ve ilçelerinin posta kodu da bu konu başlığı altında sıkça sorgulanmaktadır. Sizler için Malatya’da kullanılan tüm posta kodlarını listeledik.
Türkiye’deki her ilin kendine özel bir posta kodu bulunmaktadır. Ancak il merkezi ve ilçelerde birbiriyle bağlantılı olsa da farklı kodlar kullanılmaktadır.
Malatya Posta Kodu
Malatya şehrinin araç plaka numarası 44 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple şehrin merkez ve diğer ilçelerinde kullanılan tüm posta kodları da 44 ile başlamaktadır. 44’ün yanına farklı 3 hane daha ilave edilerek il ve ilçe posta kodları oluşturulmaktadır. Kısacası Malatya’nın posta kodu sorulduğunda 44000 cevabına ulaşılmaktadır.
Malatya İlçelerinin Posta Kodları
Malatya iline bağlı olarak yer alan toplamda 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler alfabetik olarak sıralanmış ve posta kodları aşağıda verilmiştir.
Akçadağ, 44600
Arapkir, 44800
Arguvan, 44960
Battalgazi, 44210
Darende, 44720
Doğanşehir, 44500
Doğanyol, 44880
Hekimhan, 44410
Kale, 44370
Kuluncak, 44760
Pütürge, 44850
Yazıhan, 44350
Yeşilyurt, 44915