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24.04.2020 - 17:13 |

Malatya İl Posta Kodu Nedir? Malatya İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu, toplamda 5 haneden oluşan ve ait olduğu ilin plaka koduyla başlayan bir numaralandırma sistemidir. Bu kodlar sayesinde gönderilen kargo ve postalarımızın herhangi bir karışıklığa uğrama ihtimalini de engellemekteyiz. Malatya ilinin ve ilçelerinin posta kodu da bu konu başlığı altında sıkça sorgulanmaktadır. Sizler için Malatya’da kullanılan tüm posta kodlarını listeledik.

Malatya İl Posta Kodu Nedir? Malatya İlçelerinin Posta Kodları

Türkiye’deki her ilin kendine özel bir posta kodu bulunmaktadır. Ancak il merkezi ve ilçelerde birbiriyle bağlantılı olsa da farklı kodlar kullanılmaktadır.

Malatya Posta Kodu

Malatya şehrinin araç plaka numarası 44 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple şehrin merkez ve diğer ilçelerinde kullanılan tüm posta kodları da 44 ile başlamaktadır. 44’ün yanına farklı 3 hane daha ilave edilerek il ve ilçe posta kodları oluşturulmaktadır. Kısacası Malatya’nın posta kodu sorulduğunda 44000 cevabına ulaşılmaktadır.

Malatya İlçelerinin Posta Kodları

Malatya iline bağlı olarak yer alan toplamda 13 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler alfabetik olarak sıralanmış ve posta kodları aşağıda verilmiştir.

Akçadağ, 44600

Arapkir, 44800

Arguvan, 44960

Battalgazi, 44210

Darende, 44720

Doğanşehir, 44500

Doğanyol, 44880

Hekimhan, 44410

Kale, 44370

Kuluncak, 44760

Pütürge, 44850

Yazıhan, 44350

Yeşilyurt, 44915

 

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