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16.06.2020 - 15:40 | | DHA

Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Malatya ve Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Malatya ve Gaziantep'te belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde, 400 gram metamfetamin, 22 gram sentetik kannabinoid, 31 gram esrar, 44 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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