30.07.2020 - 11:48 | | DHA
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alÄ±ndÄ±
Malatya'nÄ±n merkez Battalgazi ilÃ§esindeki Yenice Mahallesi, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda karantinaya alÄ±ndÄ±.Â
Malatya ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamayla, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyleÂ Battalgazi'nin Yenice Mahallesi'nin karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. AÃ§Ä±klamada, "Ä°lÃ§emiz filyasyon ekibi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda Yenice Mahallesi'nde Covid-19 pozitif vakalar tespit edilmiÅŸ.
YaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce mahallede yapÄ±lan sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±n mahalle sakinleriyle yoÄŸun temas kurduklarÄ± tespit edildi.
BugÃ¼n saat 16.00'dan itibaren Yenice Mahallesi karantinaya alÄ±nacaktÄ±r" denildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan bayram mesajÄ±!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kurban BayramÄ± mesajÄ±nda, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniÅŸ bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeÅŸlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlÄ±yÄ±z. DoÄŸu Akdeniz ve Ege'deki haklarÄ±mÄ±zÄ± korumak için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonuna kadar devam ettireceÄŸiz' dedi.