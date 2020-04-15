15.04.2020 - 14:29 | | DHA
Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde, koronavirüs vakası görülmesi üzerine uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 31 Mart günü, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Bu süreçte giriş-çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina süresi bugün sona erdi.
Malatya Valiliği'den yapılan açılamada, "Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 31 Mart tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 15 Nisan tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kentte karantinadaki mahalle sayısı 5'ten, 4'e düştü.
Cezaevlerindeki tahliye ve izne çıkacak olan kişi sayısı belirlendiResmi Gazete'de yayımlanan "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gereği dün geceden itibaren cezaevlerinden tahliyeler başladı. Alınan bilgiye göre, kapalı ceza infaz kurumlarından tahmini 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılması planlanıyor. Böylelikle kanundan tahmini 90 bin kişinin yararlanacağı öngörülüyor.