Malatya'da 1 mahalledeki karantina sona erdi

Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 31 Mart günü, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Bu süreçte giriş-çıkışların yasak olduğu mahalledeki karantina süresi bugün sona erdi.

Malatya Valiliği'den yapılan açılamada, "Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi'nde Kovid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle 31 Mart tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan karantina kararının, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle 15 Nisan tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Kentte karantinadaki mahalle sayısı 5'ten, 4'e düştü.