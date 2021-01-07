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07.01.2021 - 10:22 | | DHA

Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi!

Malatya’nın Kale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 140 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 140 parça tarihi eser ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin adresine operasyon düzenledi.

Aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen 140 parça tarihi eser, 3 dedektör, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 3 kişinin sorgulanmasına başlandı.

 

 

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