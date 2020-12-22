22.12.2020 - 16:03 | | DHA
Malatya'da arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± kavgasÄ±: 4 yaralÄ±
Malatya'da arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ä°ddiaya gÃ¶re, Malatya Battalgazi ilÃ§esi Bulgurlu Mahallesi'nde arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bir grup arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±
TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan kavgada A.Y, K.Y, M.Y, av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ edilmesi sonucu, G.Y. ise darp neticesinde yaralandÄ±.
YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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