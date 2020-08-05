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05.08.2020 - 00:50 | | İHA

Malatya'da artçı sarsıntılar devam ediyor! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

Malatya'nın Pütürge ilçesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Pütürge'de meydana gelen 5,2’lik sarsıntının ardından akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bazı vatandaşlar evlerinin dışında bekliyor.

Bazı vatandaşların park ve bahçelere görülürken, bazılarının ise yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Vatandaşlardan Celal Artan," Bugün Pütürge merkezli peş peşe depremler yaşandı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Mahalle sakinleri ile birlikte tedirginlikten dolayı parkta oturuyoruz başkada taktir Allah'ın" dedi.

Malatyada artçı sarsıntılar devam ediyor Vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

Bir başka vatandaş ise," Bugünkü depremden dolayı herkes tedirgin. Artçı depremler devam ediyor. Şu an da parkta oturuyoruz. Allah esirgesin, Allah'tan gelene hamd olsun yapacağımız tek şey duadır." diye konuştu.

Malatya'da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirginMalatya'nın Pütürge ilçesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor.
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