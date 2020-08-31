MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!
ABONE OL
31.08.2020 - 12:24 | | DHA

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Malatya’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Duranlar Mahallesi'ndeki 3 bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlediği adreslere baskın yaptı. 3 bahçede toplam bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

 

Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştuMuğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

KPSS tercihleri başladı, tercih nasıl yapılır? (KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı)

KPSS tercihleri başladı, tercih nasıl yapılır? (KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı)

Sıradaki Haber