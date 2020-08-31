31.08.2020 - 12:24 | | DHA
Malatya'da bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi!
Malatya’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Duranlar Mahallesi'ndeki 3 bahçede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlediği adreslere baskın yaptı. 3 bahçede toplam bin 460 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.