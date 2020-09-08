08.09.2020 - 13:59 |
Son dakika: Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!
Malatya'da deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Malatya'da meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin yerin kaç km derinlikte meydana geldiği ve merkez üssünün neresi olduğuna dair henüz AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama yapılmadı. Ayrıntılar geldikçe haberimiz güncellenecektir. İşte son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün Muş'ta meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelmiş sarsıntı fazlaca hissedilmişti. Yaşanan depremin ardından sosyal medya üzerinden deprem hakkında birçok tweet atılırken depremin merkez üssü ve saat kaç sularında meydana geldiğine dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişinin olay sonrası görüntüleri ortaya çıktıİstanbul Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğazını keserek öldüren dini nikâhlı eşi Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.