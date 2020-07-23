Malatya'da faciadan dönüldü! 3'ü çocuk 7 yaralı

Kaza, gece yarısı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz G., yönetimindeki 44 DM 372 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz G. ile araçta bulunan Satı G., Büşra K., Abdullah K., Ayaz K., Tuna K. ve Zeynep K., yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri 7 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdiSon dakika gelen habere göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğna burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.