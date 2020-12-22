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22.12.2020 - 22:49 | | İHA

Malatya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da bir otomobilin seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce (44) idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı.

Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ (28) ve Cebrail Ateş (21) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürülen yaralılardan Murat Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Cebrail Ateş’in ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Malatyada feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası Malatya-Sivas Karayolunda trafik bir süreliğine tali yoldan verilirken, olay yerinde nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 kişinin öldüğü otomobil demir yığınına dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Malatyada feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
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