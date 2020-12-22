Malatya'da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya-Sivas karayolu Sütlüce mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 ABD 023 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen Sami Yüce (44) idaresindeki 01 DN 306 kamyonun dorsesine arkadan çarptı.

Feci kazada, araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Taneli ile Osman Bayhan olay yerinde hayatını kaybederken, Murat Akdağ (28) ve Cebrail Ateş (21) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürülen yaralılardan Murat Akdağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Cebrail Ateş’in ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası Malatya-Sivas Karayolunda trafik bir süreliğine tali yoldan verilirken, olay yerinde nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamasının ardından 2 kişinin de cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 kişinin öldüğü otomobil demir yığınına dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.