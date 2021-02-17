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17.02.2021 - 17:22 | | AA

Malatya'da feci olay! TIR manav önünde bekleyenlere çarptı

Malatya'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, manav önünde bekleyenlere çarptı. Yaşanan kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Malatya'da feci olay! TIR manav önünde bekleyenlere çarptı

Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 31 AFF 454 plakalı TIR, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki manava girdi.

Kazada, manav önünde bulunan F.S, M.B. ve M.B. ile TIR sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatyada feci olay TIR manav önünde bekleyenlere çarptı

Kaza nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolu, tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapatıldı.

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