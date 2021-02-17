Malatya'da feci olay! TIR manav önünde bekleyenlere çarptı

Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan O.K. yönetimindeki 31 AFF 454 plakalı TIR, Doğanşehir'in Erkenek Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki manava girdi.
Kazada, manav önünde bulunan F.S, M.B. ve M.B. ile TIR sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolu, tek yönlü olarak bir süre ulaşıma kapatıldı.
4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmişBursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan asistan doktor Mustafa Yalçın için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın’ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan genç doktorun 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.