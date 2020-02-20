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20.02.2020 - 06:14 | | AA

Malatya'da gölete düşen otomobilden 3 kişi kurtarıldı

Malatya'da Battalgazi ilçesinde demir korkulukları aşarak, Orduzu Pınarbaşı Göletine düşen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı.

Malatya'da gölete düşen otomobilden 3 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, aracın gölete düşmesinin ardından çevredeki polis, bekçi ve vatandaşların yardımıyla 3 kişi göletten çıkarıldı.

Kurtarılan 3 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde bir kişinin daha bulunma ihtimali üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri gölete dalarak yaklaşık 3 saat arama yaptı. Olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekibi çalışmasına ara verdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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