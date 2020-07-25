MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu
ABONE OL
25.07.2020 - 15:22 | | DHA

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

Malatya'da, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin Murat Dönmez'e (33) ait olduğu belirlendi.

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

Battalgazi ilçesinde sabah sporu yapan vatandaşlar, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde hareketsiz yatan bir kişi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Murat Dönmez'e ait olduğu tespit edildi.

Uzun süre suda kaldığı belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu! PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Terör Örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardı: Çıkın meydana!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça 'İkaz ediyoruz' dedi ve uyardı: Çıkın meydana!

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

Türk denizci sonunda evine döndü

Türk denizci sonunda evine döndü

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Hibrit eğitim modeli nedir?

Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Hibrit eğitim modeli nedir?

Sıradaki Haber