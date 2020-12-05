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05.12.2020 - 10:27 | | DHA

Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

Malatya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Malatya'da hafta sonu kısıtlamasında sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan ve fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin kapalı olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yapıyor. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkanlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderiliyor. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin cadde ve sokaklarında dronla denetim yapıyor.

Kısıtlamada üretim durmadı, kolonyalar şişelenmeye devam ettiDüzce'de 9 ayda 81 milyon şişe kolonya üreten fabrika, dün gece 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında üretimini sürdürerek vatandaşların virüse karşı korunması için kolonya şişelemeye devam etti.
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