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01.09.2020 - 10:34 | | DHA

Malatya'da, kaçak 119 test kiti ele geçirildi!

Malatya’da, jandarma ekiplerince otomobil ve iş yerinde yapılan aramalarda, kaçak 119 adet Covid-19 test kiti ele geçilirdi.

Malatya'da, kaçak 119 test kiti ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde 2 kişinin kaçak Covid-19 test kitlerini piyasaya sürdüğü yönünde ihbar aldı. Ekipler C.A. ve M.H.K.'nin içinde olduğu otomobili durdurarak, arama yaptı. Arama sonucu araç içinde kaçak 15 Covid-19 test kiti ele geçirildi. Gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, kaçak test kitlerini sattıklarını itiraf ederek, iş yerinde daha fazla kit olduğunu söyledi.

Ekipler, C.A.'nın babası Z.A.A.'ya ait iş yerine de operasyon düzenledi. Jandarma, burada yaptığı aramada ise kaçak 104 Covid-19 test kiti ele geçirdi. Toplam 119 test kitine el koyulurken, 3 kişiye idari para cezası kesildi.

 

 

 

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