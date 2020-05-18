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18.05.2020 - 10:01 | | DHA

Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan getirilerek Malatya'da yurda yerleştirilen 170 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı

Corona virüs salgını nedeniyle tahliye kararı alınan 170 Türk vatandaşı, 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan uçakla Malatya'ya getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirilen ve ihtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 170 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine bugün memleketlerine gönderildi. Otobüsler ile yola çıkan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildiDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
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