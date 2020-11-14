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14.11.2020 - 21:30 | | İHA

Malatya'da kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Malatya'da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Sadreddin Konavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen olayda iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada bıçak darbelerine maruz kalan Y.D. (34) ağır yaralanırken olayın şüphelisi kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler olay yerinde 2 boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatyada kız isteme kavgasında kan aktı: 1 yaralı

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