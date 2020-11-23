23.11.2020 - 10:21 | | İHA
Malatya'da kumar baskını! 4 kişiye 4 bin 900 TL ceza kesildi
Malatya’da kumar oynayanlara baskın düzenlenip, 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kumar oynanmasıyla ilgili ihbar aldı. Merkez İlçe Battalgazi Dabakhane Mahallesinde bir işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.
İşletmeci şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.
Ukraynalı aileye İstanbul'da taciz!Gelen son dakika haberine göre; Avcılar'da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı aile neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki kızlarına yönelik gerçekleştirien taciz anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.