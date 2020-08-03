MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
ABONE OL
03.08.2020 - 23:45 | | AA

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Malatya'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.A, (25) merkez Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi Çavdar Sitesi önünde beklediği sırada yanına yaklaşan ve plakası öğrenilemeyen otomobildeki şüpheli, pompalı tüfekle ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu sırtından yaralanan S.A, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Malatyada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

300 ton saman ve 100 ton yonca kül olduGaziantep'in Nurdağı ilçesindeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin 24 saat süren çalışması ile söndürülen yangında, 300 ton saman ve 100 ton yonca kül oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç son! 3 gündür haber alınamıyordu...

Korkunç son! 3 gündür haber alınamıyordu...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Sıradaki Haber