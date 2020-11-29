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29.11.2020 - 09:37 | | AA

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi

Malatya'da polis ekipleri, drone kullanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını denetledi.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı, 15 Temmuz Millet Meydanı, Sivas Caddesi, Fuzuli Caddesi, Kışla Caddesi, İnönü Caddesi'nde drone ile denetim yaptı.

Kentte Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Malatyada sokağa çıkma kısıtlaması drone ile denetlendi

 

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.
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