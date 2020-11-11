Malatya’da tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza kesildi!

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahve ve düğün salonu gibi 557 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 27 kişiyle ve kapanış saatine uymamaktan lokantaya yönelik idari para cezası uyguladı. Covid-19 temaslısı olup, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi de ceza yazıldıktan sonra yurda yerleştirildi.