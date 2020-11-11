11.11.2020 - 11:41 | | DHA
Malatya’da tedbirlerine uymayan 31 kişiye ceza kesildi!
Malatya’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan ve karantina kuralını ihlal eden 31 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 24 saatte kent genelinde market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezi, kahve ve düğün salonu gibi 557 iş yeri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 27 kişiyle ve kapanış saatine uymamaktan lokantaya yönelik idari para cezası uyguladı. Covid-19 temaslısı olup, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi de ceza yazıldıktan sonra yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.