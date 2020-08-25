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25.08.2020 - 15:53 | | DHA

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Malatya'da, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ile yakalanan 18 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda; uyuşturucunun yanı sıra 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 kılıç ve 1 muşta ele geçirdi. Uyuşturucu ve suç aletlerine el koyan ekipler, 18 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu başları, vatan olmayaSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum' dedi.
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