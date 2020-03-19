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19.03.2020 - 12:23 | | DHA

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 460 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 2 şarjör ve 18 mermi ele geçirildi.

Hap ve silahlara el koyan ekipler, uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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