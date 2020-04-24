24.04.2020 - 17:15 |
Maltepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Maltepe Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul'un ilçeleri hatta mahalleleri dahi farklı posta kodlarını kullanmaktadır. Özellikle doğru bir dağıtımın gerçekleştirilmesi posta iletişimin düzgün işlemesi açısından posta kodları belirlenmiştir. Posta kodları bu noktada büyük önem arz eder ve bundan dolayı da posta kodlarının bilinmesi önem arz eder. İstanbul'un Maltepe ilçesi de İstanbul ilinden farklı olarak posta kodunu sahiptir. Hatta İstanbul Maltepe mahallelerinin bazıları ise farklı posta kodu bulunur. İşte Maltepe ilçesinin tüm posta kodları.
Maltepe mahallelerinin bir kaçı aynı posta kodunu kullanır. Maltepe mahalleleri Maltepe posta kodunun ilk rakamları ile aynıdır.
Maltepe Posta Kodu
Maltepe posta kodu 34854'dür.
İstanbul Maltepe Mahalleleri Posta Kodları
34854 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Aydınevler
- Başıbüyük
- Fındıklı
34858 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Büyükbakkalköy
34846 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Cevizli
34843 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Feyzullah
- Altayçeşme
34848 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Gülsuyu
- Esenkent
- Gülensu
34841 posta kodunu kullanan mahalleler;
- İdealtepe
- Çınar
34840 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Küçükyalı
- Altıntepe
- Merkez