MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maltepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Maltepe Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:15 |

Maltepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Maltepe Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul'un ilçeleri hatta mahalleleri dahi farklı posta kodlarını kullanmaktadır. Özellikle doğru bir dağıtımın gerçekleştirilmesi posta iletişimin düzgün işlemesi açısından posta kodları belirlenmiştir. Posta kodları bu noktada büyük önem arz eder ve bundan dolayı da posta kodlarının bilinmesi önem arz eder. İstanbul'un Maltepe ilçesi de İstanbul ilinden farklı olarak posta kodunu sahiptir. Hatta İstanbul Maltepe mahallelerinin bazıları ise farklı posta kodu bulunur. İşte Maltepe ilçesinin tüm posta kodları.

Maltepe Posta Kodu Nedir? İstanbul Maltepe Mahallelerinin Posta Kodları

 Maltepe mahallelerinin bir kaçı aynı posta kodunu kullanır. Maltepe mahalleleri Maltepe posta kodunun ilk rakamları ile aynıdır.

Maltepe Posta Kodu

Maltepe posta kodu 34854'dür.

İstanbul Maltepe Mahalleleri Posta Kodları

34854 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Aydınevler

 - Başıbüyük

 - Fındıklı

34858 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Büyükbakkalköy

34846 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Cevizli

34843 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Feyzullah

 - Altayçeşme

34848 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Gülsuyu

 - Esenkent

 - Gülensu

34841 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - İdealtepe

 - Çınar

34840 posta kodunu kullanan mahalleler;

 - Küçükyalı

 - Altıntepe

 - Merkez

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (24 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir Sürü Nasıl Yazılır? Birsürü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Sürü Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bir Sürü Nasıl Yazılır? Birsürü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Bir Sürü Kelimesinin Doğru Yazılışı

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Malatya İl Posta Kodu Nedir? Malatya İlçelerinin Posta Kodları

Malatya İl Posta Kodu Nedir? Malatya İlçelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber