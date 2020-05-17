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17.05.2020 - 02:21 | | DHA

Maltepe'de askeri alanda yangın

Maltepe'de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti

Maltepe'de askeri alanda yangın

Yangın, 01.15 sıralarında Esenkent Mahallesi'ndeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Dikimevi Müdürlüğü'nde bulunan 2 katlı kademe binasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, kademe binasında bulunan araçlar yanmaya başladı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ölen veya yaralan kimsenin olmadığı yangında, kademe binasında maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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