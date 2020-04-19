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19.04.2020 - 16:53 | | DHA

Maltepe’de can pazarı! 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı

İstanbul Maltepe’de 5 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, meraklı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydılar.

Maltepe’de can pazarı! 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı
Maltepe’de can pazarı!
Maltepe’de can pazarı!
Maltepe’de can pazarı!
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Yangın, saat 15.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3. katından dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede mahsur kalan yaşlı bir kadını camdan dışarı çıkardı. Merdiven aracıyla aşağıya indirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi de merdiven aracıyla aşağıya indirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Bir araya gelen vatandaşlar corona virüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadı. Görevliler, vatandaşları uyararak yangın yerinden ayrılmalarını istedi. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

 

Sağlık Bakanı Koca: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son dakika corona virüs paylaşımında bulundu. Bakan Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım" açıklamasını yaptı.
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