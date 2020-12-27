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27.12.2020 - 11:41 | | DHA

Maltepe'de feci kaza! Ölümden döndüler

Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet orta refüje devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de feci kaza! Ölümden döndüler

Kaza saat 08.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Mehmet Ali Yılmaz yönetimindeki 34 BVM 144 plakalı inşaat firmasına ait kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkarttı.

Sürücü Yılmaz ve arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.

 

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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