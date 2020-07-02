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02.07.2020 - 22:41 | | DHA

Maltepe'de hastane bahçesinde köpeği ezdi! Kameralar saniye saniye kaydetti

Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

Olay, Maltepe'de bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekiler tarafından "Max" adı verilen köpek, yol ortasına uzandığı sırada oradan geçen bir otomobil tarafından ezildi. Köpeği B.O isimli hastane çalışanın otomobiliyle geçtiği sırada fark etmeyerek ezdiği iddia edildi. Köpeğin ezilme anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Maltepede hastane bahçesinde köpeği ezdi Kameralar saniye saniye kaydetti




Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeğin yol ortasına uzandığı ve o sırada oradan geçen bir otomobilin üzerinden geçerek ezdiği, otomobilin sürücüsünün ise durmayarak yoluna devam ettiği görülüyor. 

Otomobil ile ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.

    Hastane bahçesinde otomobil ile köpeği ezdiİstanbul Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde otomobil ile geçen bir kişi, yol ortasına uzanan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, ezilen köpeğin öldüğü öğrenildi.
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