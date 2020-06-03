MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maltepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
ABONE OL
03.06.2020 - 14:21 | | DHA

Maltepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Son dakika haberi... Maltepe'de serviste tamir edildikten sonra test sürüşüne çıkan otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı otomobilde bulunanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, saat 12.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy yolu üzerinde meydana geldi. 06 FG 0002 plakalı otomobil, serviste tamir edildikten sonra servis çalışanları tarafından test sürüşüne çıkarıldı. Test sürüşü sırasında otomobilin altından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin uyarısı ile çalışanlar aracı yolun sağına çekerek otomobilden indi. Çalışanlar ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulunsa da alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yol iki taraflı trafiğe kapandı. Bazı sürücüler, tehlikeye aldırış etmeden yanan otomobilin yanından geçmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bir görgü tanığı, "Araç seyir halinde aşağıya doğru inerken aracın altından alevler çıkmaya başladı.İkaz ettik,aracı sağa çekti.Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik, ama alevler aracı tamamen sardı. Araç servisten yeni çıkmış, test sürüşündeymiş" diye konuştu.

Maltepede korku dolu anlar Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın 6 ay sonra ilk kez gözünü kaybettiği meydana gittiFransa'da emeklilik reformunun protesto edildiği büyük grevde, görevinin başında objektifinin arkasındaydı polisin attığı gaz kapsülü gözüne isabet ettiğinde. AA foto muhabiri Mustafa Yalçın 6 ay sonra ilk kez gözünü kaybettiği meydana gitti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maltepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 6 ay hapis

Adana'daki FETÖ davası sanığına 2 yıl 6 ay hapis

Sıradaki Haber