MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maltepe'de kumar baskını! Böyle yakalandılar
ABONE OL
01.02.2021 - 15:41 | | DHA

Maltepe'de kumar baskını! Böyle yakalandılar

İstanbul Maltepe’de bir iş yerine kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 2 kişiyi farklı yerde 15 kişi ise cam arkasında toplu şekilde gizlenmeye çalışırken yakaladı. Mekânda tespit edilen 17 kişiye 66 bin lira ceza kesildi.

Maltepe'de kumar baskını! Böyle yakalandılar

Maltepe, Cevizli Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler iş yerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında çok katlı binanın birinci katında 2 kişiyi, üçüncü katında ise 15 kişinin camın arkasında saklandığını tespit etti.

İş yerinde yapılan aramalarda oyun masaları, 13 kutu ve 420 adet iskambil kâğıdı ile 30 adet pul ele geçirildi. 17 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 66 bin lira para cezası kesilirken, iş yerinin sorumlusu olduğu belirtilen Y.S. isimli kişi hakkında "Kumar Oynatmaya Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış!

Hırsız sevgililer, eğlenmek için çalmış!

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

Son Dakika: Ege'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika: Ege'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet