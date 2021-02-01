01.02.2021 - 15:41 | | DHA
Maltepe'de kumar baskını! Böyle yakalandılar
İstanbul Maltepe’de bir iş yerine kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 2 kişiyi farklı yerde 15 kişi ise cam arkasında toplu şekilde gizlenmeye çalışırken yakaladı. Mekânda tespit edilen 17 kişiye 66 bin lira ceza kesildi.
Maltepe, Cevizli Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler iş yerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında çok katlı binanın birinci katında 2 kişiyi, üçüncü katında ise 15 kişinin camın arkasında saklandığını tespit etti.
İş yerinde yapılan aramalarda oyun masaları, 13 kutu ve 420 adet iskambil kâğıdı ile 30 adet pul ele geçirildi. 17 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerine uymamaktan 66 bin lira para cezası kesilirken, iş yerinin sorumlusu olduğu belirtilen Y.S. isimli kişi hakkında "Kumar Oynatmaya Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.
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