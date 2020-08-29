MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
ABONE OL
29.08.2020 - 17:50 | | AA

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Maltepe'de, ormanlık alanda yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yaşanan orman yangınını başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli S.U'nun sorgusu tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan S.U, ifadesinin alınmasının ardından "kasten orman yakma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.U'nun yangının çıktığı alanda motosikleti ile yakalandığı, yapılan aramada üzerinde 2 çakmak, balata temizleyici yağ, zincir yağlayıcı sprey bulunduğunu, söz konusu balata temizleyicisinin yanıcı etkiye sahip olduğunu belirterek, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli S.U'nun hakimlikteki sorgusunda, çilingir olarak çalıştığını anlatarak, "İşten çıktım evime giderken yangını gördüm. Yangının büyük olduğunu görünce itfaiyenin peşinden ben de olay yerine gittim. İtfaiyecilere yardım ettik. Dal parçası ile yangını söndürmeye ve yayılmasını engellemeye çalıştım. Dumandan etkilendiğim için olay yerinden çıkıp temiz hava almak istedim. Yaklaşık 30-40 metre ileride 2-3 metrekare bir yerin tutuşturulup söndürüldüğünü gördüm. Bunu polis ekiplerine söylemek için yanlarına gittim. Konuyla ilgilenmeyip benim kimliğimi sordular. Kimlikteki fotoğrafın bana benzemediğini belirttiler. Bunun için karakola götürüldüm ve yangınla ilişkilendirilmeye çalışıldı. Suçsuzum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Son dakika... Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Oniki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeliCNN TÜRK'e konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Oniki Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasak? İstanbul'da düğünler iptal mi, 1 saat mi olacak?

Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde yasak? İstanbul'da düğünler iptal mi, 1 saat mi olacak?

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

30 Ağustos mesajları 2020 ve Atatürk sözleri! Resimli, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sözleri...

30 Ağustos mesajları 2020 ve Atatürk sözleri! Resimli, yeni 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile sözleri...

Sıradaki Haber