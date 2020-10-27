Maltepe'de otomobille bariyer arasÄ±nda kalan motosikletli yaralandÄ±

Kaza Â D-100 KarayoluÂMaltepe Ä°dealtepe mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. KadÄ±kÃ¶y istikametine giden 34 CHJ 962 plakalÄ± motosikletli, iddiaya Â gÃ¶re Fatih AkÃ§a'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 09 AAK 587 plakalÄ± otomobil ile bariyerler arasÄ±nda kaldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan motosiklet yola savruldu.

Motosikletten dÃ¼ÅŸen Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise sÃ¼rÃ¼klenerek orta refÃ¼jdeki yeÅŸillik alanda durabildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yardÄ±mÄ±na diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler koÅŸtu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. YardÄ±ma gelen baÅŸka motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaralÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n altÄ±na kaskÄ±nÄ± koyduktan sonra su verdi. DiÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler yola savrulan motosikleti kaldÄ±rarak baÅŸka bir kazanÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlem aldÄ±. AyaÄŸÄ±ndan yaralanan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye ilk mÃ¼dahale olay yerinde yapÄ±ldÄ±.

Sedyeye konulan yaralÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Fatih AkÃ§a ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza nedeniyle kÄ±sa sÃ¼reli trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± "Otomobil Â ile bariyerler arasÄ±nda kaldÄ±. Motordan dÃ¼ÅŸerek yaralanÄ±yor. Biz de yardÄ±ma geldik" diye konuÅŸtu.