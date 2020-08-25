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25.08.2020 - 14:17 | | DHA

Maltepe'de parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Maltepe'de parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Maltepe'de parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü


Olay, Pazar günü saat 22.17'de Maltepe Cevizli Mahallesindeki bir parkın içerisinde gerçekleşti. Çevredekilerin parkta yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olan Fırat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fırat K. hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri çalışma başlattı. Yusuf K. isimli şüphelinin Fırat K.'yı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan aramada pompalı tüfek ve 2 boş kovan ele geçirildi. Şüpheli Yusuf K. olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf K.'nın Fırat K.'yı aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı vurduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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