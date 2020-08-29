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29.08.2020 - 01:01 | | AA

Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi.

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