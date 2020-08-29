29.08.2020 - 01:01 | | AA
Maltepe'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Maltepe'de ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı olduğu öğrenildi.
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede yangın çıkaran şüphelinin kimliğini tespit etti.
Zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...