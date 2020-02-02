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02.02.2020 - 10:55 | | AA

Manisa Valiliği'nden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, saat 03.23’te Akhisar’da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Manisa Valiliği'nden deprem açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Bu arada 28 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirmişti.

 

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