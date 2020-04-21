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21.04.2020 - 13:33 | | İHA

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı

Manisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı

Manisa’nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde 11-12-13 Nisan tarihlerinde iki vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen parlak daire biçimindeki mavi renkli cisim merak uyandırdı. Akşam saat 09.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görülen cismin görüntüleri sosyal medyada kullanıcılarını da heyecanlandırdı. Kimi vatandaşlar görülen cismi ufo olarak yorumlarken, kimileri de cismin uydu ya da bir yıldız olarak değerlendirdi.

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı

Cismi görüntüleyen Halitpaşa Mahallesi'nden İbrahim Gümüş, “Akşam vakti balkona çıktık. Yanımda çocuklarımda vardı. Gökyüzünde parlak bir ışık vardı ve mesafe bize çok yakındı. İlk olarak drone sandım. Sonra telefonumla video çektim. Yaklaştırdıkça şeklinin değiştiğini gördüm. Bakınca parlak bir yıldız gibi duruyor ama yakınlaştırdıkça Kabe’yi andırdığını gördüm. Fotoğraflarını çekmeye başladım. Kızım da bir yanda video çekmeye devam etti. Bir sonraki gün aynı saatte dışarı çıktık. Ezan vakti yine aynı cismi gördük. Yine cep telefonu kamerasıyla çekince bu sefer de kalp işareti andığını gördük. Son ben bunu arkadaşlarıma gösterdim. Hatta gök bilimci arkadaşlar bulursak gösterelim dedim. İki farklı videonun iki farklı şekli var. Bir tane yuvarlak ortada Kabe ve tavaf yerine benziyor, diğeri de kalp. Üç akşam ardı ardına aynı saatlerde kontrol ettik. Üç akşam da çok farklı şekillerde gördük. İlk akşam koyu maviydi. İkinci akşam hafif buz mavisi rengini aldı. Son akşamda kalp şeklini aldı. Uzaylılar var mı bilmiyorum ama ben olduğuna inanıyorum. Bizim yaşadığımız gibi onların da bir gezegeni olmalı" dedi.

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdı


 

Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
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